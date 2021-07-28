КОНТРАБАНДНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления «Гал» ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия было остановлено и досмотрено автотранспортное средство, следовавшее с территории Республики Грузия.

В результате досмотра была обнаружена и изъята алкогольная продукция с маркировкой на грузинском языке в количестве 24 л.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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