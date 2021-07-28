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Абхазия Информ

АХРА КВИЦИНИЯ: ПОЖАЛУЙСТА, ОПЛАЧИВАЙТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Новости Среда, 28 июля 2021 23:32
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АХРА КВИЦИНИЯ: ПОЖАЛУЙСТА, ОПЛАЧИВАЙТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. Жители столицы, дома которых находятся в непосредственной близости от  таксопарка, обратились в домоуправление в Новом районе. Они просили убрать мусор, который скапливается во дворе таксопарка, выделяя неприятный запах и собирая насекомых.

После того, как в 2018 году закрыли мусорный полигон на Маяке, на территории таксопарка был организован перевалочный пункт перед отправкой мусора на полигон в Галский район.

По словам директора МУП «Благоустройство» Саида Кур-ипа, в связи с авральными работами по городу, связанными с устранением последствий стихийного бедствия, которое произошло 4 июля, в таксопарке скопилось больше мусора, чем обычно.

«На данный момент организован вывоз отходов и в ближайшие полтора месяца здесь будет оставаться минимальная часть мусора, которая не будет мешать людям живущим рядом. Каждый день производится 11 рейсов машин в Гал, сейчас добавились еще два большегрузных Тонара, которые будут делать каждый по три рейса в день дополнительно. Это 6 дополнительных рейсов, кубатура этих машин дает возможность вывозить большой объем мусора. Это ощутимо скажется на уменьшении объема мусора в таксопарке. Неделя как мы начали вывозить мусор большегрузными машинами, я надеюсь, будет результат» - отметил Саид Кур-ипа.

Начальник Домоуправления №5 Ахра Квициния отметил, что Администрация Сухума не оставила без внимания обращение граждан, но вывоз мусора займет около полутора месяцев.  В то же время Ахра Квициния обращается к жителям района с просьбой оплачивать коммунальные услуги, в том числе за вывоз того же мусора.

«Вся техника была переброшена на устранение последствий стихии. Из-за стихийного бедствия, которое ранее нанесло немалый ущерб, снесло крыши домов и повалило деревья, работа по вывозу мусора была приостановлена, - сказал Квициния. - Все хотят, чтобы не было мусора, а в кране всегда текла вода. В свою очередь, и я обращаюсь к жителям города, пожалуйста, оплачивайте коммунальные услуги. За вывоз мусора в год надо заплатить всего 324 рубля, за воду 480 рублей в год. Многие не платят».

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 28 июля 2021 23:35

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