АХРА КВИЦИНИЯ: ПОЖАЛУЙСТА, ОПЛАЧИВАЙТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. Жители столицы, дома которых находятся в непосредственной близости от таксопарка, обратились в домоуправление в Новом районе. Они просили убрать мусор, который скапливается во дворе таксопарка, выделяя неприятный запах и собирая насекомых.
После того, как в 2018 году закрыли мусорный полигон на Маяке, на территории таксопарка был организован перевалочный пункт перед отправкой мусора на полигон в Галский район.
По словам директора МУП «Благоустройство» Саида Кур-ипа, в связи с авральными работами по городу, связанными с устранением последствий стихийного бедствия, которое произошло 4 июля, в таксопарке скопилось больше мусора, чем обычно.
«На данный момент организован вывоз отходов и в ближайшие полтора месяца здесь будет оставаться минимальная часть мусора, которая не будет мешать людям живущим рядом. Каждый день производится 11 рейсов машин в Гал, сейчас добавились еще два большегрузных Тонара, которые будут делать каждый по три рейса в день дополнительно. Это 6 дополнительных рейсов, кубатура этих машин дает возможность вывозить большой объем мусора. Это ощутимо скажется на уменьшении объема мусора в таксопарке. Неделя как мы начали вывозить мусор большегрузными машинами, я надеюсь, будет результат» - отметил Саид Кур-ипа.
Начальник Домоуправления №5 Ахра Квициния отметил, что Администрация Сухума не оставила без внимания обращение граждан, но вывоз мусора займет около полутора месяцев. В то же время Ахра Квициния обращается к жителям района с просьбой оплачивать коммунальные услуги, в том числе за вывоз того же мусора.
«Вся техника была переброшена на устранение последствий стихии. Из-за стихийного бедствия, которое ранее нанесло немалый ущерб, снесло крыши домов и повалило деревья, работа по вывозу мусора была приостановлена, - сказал Квициния. - Все хотят, чтобы не было мусора, а в кране всегда текла вода. В свою очередь, и я обращаюсь к жителям города, пожалуйста, оплачивайте коммунальные услуги. За вывоз мусора в год надо заплатить всего 324 рубля, за воду 480 рублей в год. Многие не платят».
Об этом сообщает сайт столицы.