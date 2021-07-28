АХРА КВИЦИНИЯ: ПОЖАЛУЙСТА, ОПЛАЧИВАЙТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. Жители столицы, дома которых находятся в непосредственной близости от таксопарка, обратились в домоуправление в Новом районе. Они просили убрать мусор, который скапливается во дворе таксопарка, выделяя неприятный запах и собирая насекомых.

После того, как в 2018 году закрыли мусорный полигон на Маяке, на территории таксопарка был организован перевалочный пункт перед отправкой мусора на полигон в Галский район.

По словам директора МУП «Благоустройство» Саида Кур-ипа, в связи с авральными работами по городу, связанными с устранением последствий стихийного бедствия, которое произошло 4 июля, в таксопарке скопилось больше мусора, чем обычно.