300 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 28 июля проведено у 517 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 162 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 171 пациент, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 47, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.