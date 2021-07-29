300 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19
Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 28 июля проведено у 517 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 162 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 171 пациент, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 47, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 69 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21579 человек. Зарегистрировано 300 летальных случаев. Выздоровели 17307 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.