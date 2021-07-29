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Абхазия Информ

БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ БЫЛО ОПЛАЧЕНО ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ОБЩУЮ СУММУ 2,17 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 29 июля 2021 14:03
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БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ БЫЛО ОПЛАЧЕНО ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ОБЩУЮ СУММУ 2,17 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. В первом полугодии 2021 года общий объем операций, произведенных в Национальной платежной системе, превысил 10,5 млрд рублей. В структуре совершенных операций на долю карт иностранных платежных систем приходилось 42%, на карты АПРА – 48%, МИР – 10%.

Значительный рост за первые шесть месяцев 2021 г. в Национальной платежной системе продемонстрирован по российским банковским картам. Общий объем операций по ним составил 5,5 млрд рублей, из которых более одного миллиарда рублей прошло по банковским картам «Мир».

По итогам полугодия в торгово-сервисных предприятиях страны банковскими картами было оплачено товаров и услуг на общую сумму 2,17 млрд рублей. При этом ежедневно жители Абхазии оплачивали покупки картами АПРА на сумму более одного миллиона рублей.

В 2021 году сохранился стабильный рост инфраструктуры Национальной платежной системы. С начала текущего года было установлено 438 устройств (POS-терминалов), позволяющих оплачивать банковскими картами товары и услуги на территории Абхазии. На сегодняшний день терминальная сеть Национальной платежной системы насчитывает свыше 3000 устройств.

Об этом сообщает сайт Нацбанка Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 29 июля 2021 14:11

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