БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ БЫЛО ОПЛАЧЕНО ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ОБЩУЮ СУММУ 2,17 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. В первом полугодии 2021 года общий объем операций, произведенных в Национальной платежной системе, превысил 10,5 млрд рублей. В структуре совершенных операций на долю карт иностранных платежных систем приходилось 42%, на карты АПРА – 48%, МИР – 10%.

Значительный рост за первые шесть месяцев 2021 г. в Национальной платежной системе продемонстрирован по российским банковским картам. Общий объем операций по ним составил 5,5 млрд рублей, из которых более одного миллиарда рублей прошло по банковским картам «Мир».