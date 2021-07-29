 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ» О МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 29 июля 2021 14:11
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. В нумизматическом издании «Золотой червонец» №2 (55) 2021 опубликована статья, посвященная открытию Музея Банка Абхазии.

В статье подробно рассказывается о задачах музея по сбору, хранению, изучению и экспонированию денежных знаков, обращавшихся на территории Абхазии в течение 2500 лет. Приводится описание отдельных экспонатов коллекции, как из отделов античности и средневековья, так и современной коллекции памятных монет – апсаров.

Статья иллюстрирована фотографиями с изображением музея.

Кроме того, на второй полосе обложки журнала изображены наборы памятных монет из недрагоценных металлов «Фауна Абхазии» и «Флора Абхазии».

Прочитано 8 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ БЫЛО ОПЛАЧЕНО ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ОБЩУЮ СУММУ 2,17 МЛРД РУБЛЕЙ VII АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ 2021 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.