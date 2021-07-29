СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ» О МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. В нумизматическом издании «Золотой червонец» №2 (55) 2021 опубликована статья, посвященная открытию Музея Банка Абхазии.

В статье подробно рассказывается о задачах музея по сбору, хранению, изучению и экспонированию денежных знаков, обращавшихся на территории Абхазии в течение 2500 лет. Приводится описание отдельных экспонатов коллекции, как из отделов античности и средневековья, так и современной коллекции памятных монет – апсаров.

Статья иллюстрирована фотографиями с изображением музея.

Кроме того, на второй полосе обложки журнала изображены наборы памятных монет из недрагоценных металлов «Фауна Абхазии» и «Флора Абхазии».