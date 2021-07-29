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Абхазия Информ

VII АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ 2021

Новости Четверг, 29 июля 2021 14:20
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VII АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ 2021

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. В оборонном ведомстве страны прошла встреча министра обороны генерал-полковника Владимира Ануа с участниками Армейских международных игр 2021 от Вооруженных сил Республики Абхазия.

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. В ходе игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран.

Команды от Министерства обороны Абхазии принимают участие в конкурсах «Эльбрусское кольцо», «Тактический стрелок», «Десантный взвод», «Морской десант» и «Танковый биатлон».

Организаторы АрМИ-2021 рассчитывают, что в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

«Военнослужащие Министерства обороны не первый год принимают участие в Армейских международных играх», – отметил министр обороны, обращаясь к участникам игр.

Он обратил внимание присутствующих на возможность продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твёрдость характера, умение работать в команде.

Генерал-полковник Владимир Ануа выразил уверенность, что нынешние состязания пройдут на высоком организационном уровне, и пожелал участникам убедительных побед.

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