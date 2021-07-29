КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С УЧЕНИЯМИ НАТО В ГРУЗИИ

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. 26 июля текущего года в Грузии стартовали ежегодные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»). В учениях принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них – грузинские военнослужащие, еще 700 – американские. По сообщению Минобороны Грузии, цель Agile Spirit 2021 – «отработка совместимости боевых подразделений армий стран-членов НАТО и его партнеров; улучшение оперативных возможностей в ходе планирования и исполнения боевых операций в многонациональной среде и развитие сотрудничества в сфере безопасности».

Власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение «отработкой совместимости армий стран-членов НАТО» и «исполнением боевых операций» способствует повышению градуса напряженности в регионе и подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности.

В этой связи не следует забывать об опыте 2008 года, когда руководство Грузии во главе с М. Саакашвили, также увлеченное надеждой стать членом западного военного альянса, развязало военные действия против Южной Осетии. Итоги этой авантюры Тбилиси хорошо известны.

Демонстрируя свою лояльность США и НАТО, грузинская сторона ведет крайне деструктивный курс, не желает брать на себя какие-либо обязательства по неприменению силы против Республики Абхазия, тем самым фактически оставляя для себя возможность для реванша.

Проблема совместных военных учений Грузии и НАТО находится в центре внимания абхазской стороны. Республика Абхазия оставляет за собой право на адекватную реакцию на возможные враждебные действия или провокации со стороны Грузии и ее западных партнеров.