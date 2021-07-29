 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С УЧЕНИЯМИ НАТО В ГРУЗИИ

Новости Четверг, 29 июля 2021 16:30
Оцените материал
(0 голосов)
КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С УЧЕНИЯМИ НАТО В ГРУЗИИ

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. 26 июля текущего года в Грузии стартовали ежегодные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»). В учениях принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них – грузинские военнослужащие, еще 700 – американские. По сообщению Минобороны Грузии, цель Agile Spirit 2021 – «отработка совместимости боевых подразделений армий стран-членов НАТО и его партнеров; улучшение оперативных возможностей в ходе планирования и исполнения боевых операций в многонациональной среде и развитие сотрудничества в сфере безопасности».

Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает серьезную обеспокоенность продолжающейся военной активностью Грузии и ее западных партнеров. Наблюдаемые в последние годы действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, сопровождаемые наращиванием военного потенциала Грузии, не имеют никакой военной необходимости и явно выходят за рамки здравого смысла.

Власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение «отработкой совместимости армий стран-членов НАТО» и «исполнением боевых операций» способствует повышению градуса напряженности в регионе и подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности.

В этой связи не следует забывать об опыте 2008 года, когда руководство Грузии во главе с М. Саакашвили, также увлеченное надеждой стать членом западного военного альянса, развязало военные действия против Южной Осетии. Итоги этой авантюры Тбилиси хорошо известны.

Демонстрируя свою лояльность США и НАТО, грузинская сторона ведет крайне деструктивный курс, не желает брать на себя какие-либо обязательства по неприменению силы против Республики Абхазия, тем самым фактически оставляя для себя возможность для реванша.

Проблема совместных военных учений Грузии и НАТО находится в центре внимания абхазской стороны. Республика Абхазия оставляет за собой право на адекватную реакцию на возможные враждебные действия или провокации со стороны Грузии и ее западных партнеров.

Прочитано 1 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « VII АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ 2021
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.