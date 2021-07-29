МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сегодня глава государства провел встречу с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.

Сухум. 29 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве.

В частности на встрече обсуждалась вопросы оказания помощи Абхазии со стороны Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины, оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, а также вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Накануне президент Абхазии провел встречу с начальником Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития.

Планируется проведение ряда других встреч.

Об этом сообщает пресс-служба президента.