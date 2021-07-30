ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ОТ COVID-19
Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 29 июля проведено у 509 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 156 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 170 пациента, в тяжелом состоянии 45 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 44, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались 4 женщины, 60 , 82 , 89 и 67 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21735 человек. Зарегистрировано 304 летальных случая. Выздоровели 17434 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.