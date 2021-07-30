ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ОТ COVID-19

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 29 июля проведено у 509 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 156 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 170 пациента, в тяжелом состоянии 45 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 44, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.