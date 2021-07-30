ЛИВНЕВКИ ЗАМЕНЯТ

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. На улице Абазинской в Сухуме идет подготовка к укладке новых ливневых канализаций. Как сообщил заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сухума Руслан Авидзба, первая партия труб для ливневых канализаций поступит до конца недели.

Работы по замене коммуникационных сетей, водопровода и канализации на улицах Абазинская, Гулиа и Джонуа проводятся в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг. и должны быть завершены до конца 2021 года.