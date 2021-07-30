ЛИВНЕВКИ ЗАМЕНЯТ
Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. На улице Абазинской в Сухуме идет подготовка к укладке новых ливневых канализаций. Как сообщил заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сухума Руслан Авидзба, первая партия труб для ливневых канализаций поступит до конца недели.
Работы по замене коммуникационных сетей, водопровода и канализации на улицах Абазинская, Гулиа и Джонуа проводятся в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг. и должны быть завершены до конца 2021 года.
Улица Абазинская оказалась самой сложной в плане замены ливневых канализаций. По обе стороны улицы лежат ливневые коллекторы бетонного типа, в которые вросли корни деревьев и произошла их полная закупорка.
Специалисты ЖКХ производят работы по демонтажу бетонных плит, прочистке, восстановлению стен колодцев, и в дальнейшем будут уложены новые бетонные плиты. Асфальт по улицам Абазинская, Гулиа и Джонуа будет проложен после замены ливневых коммуникаций на этих улицах.
Об этом сообщает сайт администрации Сухума.