НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Пистолет, переделанный кустарным способом из охолощенного в боевой, и патроны к нему сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району изъяли у жителя Гудауты Цугба Эдгара Вячеславовича 1986 г.р..

За незаконные приобретение, хранение, ношение, а так же изготовление или ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему в отношении гражданина Цугба по ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 218 УК РА возбуждено уголовное дело. Расследование проводит группа дознания Гудаутского ОВД, Эдгар Цугба отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.