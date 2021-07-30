НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Гражданин был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР ОВД по Очамчырскому району в ходе проведения оперативных мероприятий на посту ГАИ «Тамыш».

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, перевозка, хранение наркотического вещества в крупном размере вменяется жителю г. Ткуарчал Самсония Джумберу Григорьевичу 1967 г.р.

При личном досмотре у Джумбера Самсония изъят сверток с наркотическим веществом «марихуана», как установлено экспертами, прядка 12.5 грамм, что является крупным размером.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Джумбера Самсония по ч. 2 ст. 223 УК РА проводит орган предварительного следствия ОВД по Очамчырскому району. Самсония избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.