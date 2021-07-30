ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АРГУН Р.Л. ЧАСТИЧНО ОТМЕНЕН

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда под председательством судьи ВС Гамисония Г.Г., и судей Цушба М.С., Квициния М.З. было рассмотрено кассационное представление прокурора Гудаутского района на приговор суда г. Сухум от 7 мая 2021 года в отношении Аргун Романа Ладиковича, который обвинялся в совершении умышленного убийства Ахба Тимура Владимировича имевшего место 5 января 2020 года в г. Новый Афон.

Вышеуказанным приговором суда г. Сухум судьей Багателия Л. С. – Аргун Р.Л. был оправдан по умышленному убийству, незаконному приобретению хранению огнестрельного оружия, и покушению на незаконный переход государственный границы с Республикой Грузия, ввиду непричастности последнего к инкриминируемым преступлениям, и отсутствия состава преступления, при этом осудив последнего по факту незаконного хранения боеприпасов по месту жительства, с последующим применением акта амнистии.

Как сообщалось ранее, 6 января 2020 года прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 99 (умышленное убийство) и ч.1 ст.217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) УК РА по факту умышленного убийства жителя г. Новый Афон Гудаутского района – Ахба Тимура Владимировича 1955 года рождения.

Преступление, было совершено 5 января 2020 года в период времени с 21 до 22:00 в г. Новый Афон. Ахба Т.В. получил смертельное ранение в голову из огнестрельного оружия.

По подозрению в причастности к совершенному преступлению при попытке пересечении государственной границы с Республикой Грузия был задержан и водворен в ИВС Аргун Роман Ладикович 1975 года рождения.

По результатам рассмотрения кассационного представления прокурора коллегия Верховного суда РА, при особом мнении судьи Гамисония Г.Г. отменила частично оправдательный приговор суда г. Сухум направив материалы уголовного дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе.

Согласно действующему законодательству Аргун Р.Л. считается невиновным до вступления в законную силу обвинительного приговора.