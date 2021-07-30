АРМИЯ И СПОРТ

В соревнованиях приняли участие команды воинских частей и подразделений Министерства обороны.

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Республики Абхазия завершились спортивные соревнования на первенство Министерства обороны по волейболу, памяти ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., ветерана Вооруженных Сил, полковника Матбея Еснатовича Зантария.

«Первенство ВС РА по волейболу состоялось в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на 2021 год, в целях обеспечения необходимого уровня физической подготовки военнослужащих» – подчеркнул старший офицер управления боевой, морально-психологической подготовки подполковник Альберт Гуния.

Соревнования проходили на базе артиллерийской группы МО РА.

В ходе спортивных состязаний обладателями переходящего спортивного кубка стала команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, на втором месте – команда командно-разведывательного центра ГШ ВС, третье место заняла команда 1-го отдельного мотострелкового батальона.

Победители соревнований были награждены грамотами Министра обороны и ценными подарками.