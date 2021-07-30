В СЕЛЕ МАРКУЛА НАЙДЕНЫ ХОРОШО СОХРАНИВШИЕСЯ ПИФОСЫ

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. В селе Маркула Очамчырского района во время российско-абхазской экспедиции найден склад древних пифосов. Об этом сообщается на официальной странице российско-абхазской Маркульской археологической экспедиции Института Археологии Российской Академии наук и Абхазского Института Гуманитарных исследований АНА.

Факт находки Абхазия-Информ подтвердил и абхазский историк Сурам Сакания. «Поднимаясь по склону увидели небольшую дырку – оказалось внизу полость. Вскрыли ее и нашли три хорошо сохранившихся пифоса. В настоящее время находки очищены от земли, ведется их исследование», – говорит Сакания.

Совместная международная российско-абхазская Маркульская экспедиция ИА РАН и АБИГИ АНА проводит исследования Маркульского городища в Очамчырском районе Абхазии с 2013 года. Российскую часть экспедиции возглавляет сотрудник отдела классической археологии Института Археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева (г. Москва). Абхазскую часть – научный сотрудник АБИГИ АНА Сурам Сакания.

Раскопки городища в селе Маркула стационарно ведутся с 2014 г. Городище датируется с в. до н. э. по XIV 6, н. э. является одним из немногих известных крупных поселения местного населения на равнинах Восточной Абхазии.

На территории Восточной Абхазии, в селе Маркула Очамчырского района, в ходе археологических разведок в 2013 году был обнаружен на двух плато неизвестный ранее комплекс архитектурных остатков.

Памятник, представленный храмом и оборонительными сооружениями, был назван «Маркульское городище».

Расположен археологический объект на гребне узкого хребта, протянувшегося по линии юго-юго-запад–северо-северо-восток на 450 метров. С южного и северного края хребта комплекс ограничивали оборонительные башни: северная в настоящее время разрушена, а южная сохранилась.

В центральной части памятника расположены руины одноапсидного храма-базилики. Обнаружены также оборонительные стены: у подножия южного склона и у его края и с восточной стороны второго плато.

По сообщениям местных жителей, раньше стена располагалась и на западном краю первого плато. Остатки этой стены были обнаружены участниками экспедиции в ходе разведок 2016 года.