МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Находящийся в Москве с рабочим визитом президент Абхазии Аслан Бжания встретился с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком.
Во встрече приняли участие и. о. заместителя руководителя Администрации президента Абхазии Валерий Папба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
На встрече обсуждались вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии.
В этот же день Аслан Бжания встретился с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.
На встрече обсуждались вопросы в сфере безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.