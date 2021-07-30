МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА

Во встрече приняли участие и. о. заместителя руководителя Администрации президента Абхазии Валерий Папба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Находящийся в Москве с рабочим визитом президент Абхазии Аслан Бжания встретился с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком.

На встрече обсуждались вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии.

В этот же день Аслан Бжания встретился с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

На встрече обсуждались вопросы в сфере безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.