ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОДОЙ ГОРОЖАН

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСО МЧС Абхазии по г. Сухум в течение трех дней осуществляют доставку питьевой воды для жителей некоторых районов абхазской столицы.

В результате непогоды в ночь на 27 июля жители Синопа, района Турбазы и улицы Чанба остались без воды. На сегодняшний день вода сюда доставляется спасателями в автоцистернах.

Помимо этого в 26 частных домовладениях сотрудниками столичного поисково-спасательного отряда проведена промывка территорий от нанесенного паводком ила и мусора.