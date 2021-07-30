ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Новости Пятница, 30 июля 2021 18:47
Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме, был подвергнут проверке торговый павильон.
В результате были обнаружены предметы одежды на общую стоимость 130 000 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме был подвергнут проверке еще один торговый павильон. Обнаружены предметы одежды на общую стоимость 45 000 руб., ввезенные с нарушением действующего таможенного законодательства.
По обеим правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.