ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме, был подвергнут проверке торговый павильон. В результате были обнаружены предметы одежды на общую стоимость 130 000 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства.