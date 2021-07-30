ОТ КОВИДА УМЕР 46-ЛЕТНИЙ ПАЦИЕНТ

Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 602 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 176 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 169 пациентов, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 44, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.