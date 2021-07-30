ОТ КОВИДА УМЕР 46-ЛЕТНИЙ ПАЦИЕНТ
Сухум. 30 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 602 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 176 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 169 пациентов, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 44, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента: мужчина 46 лет и женщины 73 и 75 лет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21911 человек. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17445 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.