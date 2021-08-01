ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 22083 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 31 июля проведено у 595 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 172 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 169 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Гагрской ЦРБ – 49, 11 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.