ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 22083 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 31 июля проведено у 595 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 172 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 169 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Гагрской ЦРБ – 49, 11 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22083 человека. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17806 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.