ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА СПЕЛЕОЛОГОВ ОБРАТИЛИСЬ К МЧС АБХАЗИИ ПОМОЧЬ ИЗВЛЕЧЬ ТЕЛО ИЗ ПЕЩЕРЫ НА ГЛУБИНЕ 1100 М

МЧС Абхазии сообщило: в ведомство обратились представители Российского Союза Спелеологов с просьбой о содействии в извлечении на поверхность тела спелеолога, обнаруженного в пещере Веревкина массива Арбаика на глубине 1100 м. По версии спелеологов тело находится в пещере с 2020 г.

Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. Альпинизм и спелеология связаны с риском и не обходятся без жертв

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Личность погибшего не сообщается. Так же не уточняется, что является ли страшная находка случайностью или спелеолога целеноправленно искали. В прошлом году погиб российский спелеолог Демидов, но его тело было эвакуировано. Других сообщений не было. Остаётся две версии:

1) спелеолога никто не искал;

2) пропажу человека скрыли.

В очередной раз приходим к тому, что все мероприятия в горах Абхазии должны согласовываться с местными органами.

Источник: Телеграм Канал Абхазия-центр