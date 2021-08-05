АСЛАН БЖАНИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЦХИНВАЛЕ

«6-9 августа состоится официальный визит Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине событий августа 2008 года.

Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине войны в августе 2008 года

В рамках визита пройдут переговоры Президентов Аслана Бжания и Анатолия Бибилова, а также расширенное совещание по вопросам взаимодействия Республики Абхаз», - сообщили Абхазия-Информ в пресс-службе главы государства.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и населенных пунктов из установок залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. (Sputnik Абхазия).