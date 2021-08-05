АСЛАН БЖАНИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЦХИНВАЛЕ
Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине войны в августе 2008 года
«6-9 августа состоится официальный визит Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине событий августа 2008 года.
В рамках визита пройдут переговоры Президентов Аслана Бжания и Анатолия Бибилова, а также расширенное совещание по вопросам взаимодействия Республики Абхаз», - сообщили Абхазия-Информ в пресс-службе главы государства.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и населенных пунктов из установок залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. (Sputnik Абхазия).
Последнее от Super User
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА СПЕЛЕОЛОГОВ ОБРАТИЛИСЬ К МЧС АБХАЗИИ ПОМОЧЬ ИЗВЛЕЧЬ ТЕЛО ИЗ ПЕЩЕРЫ НА ГЛУБИНЕ 1100 М
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОБЛАГОДАРИЛ СТОЛИЧНЫЕ СЛУЖБЫ ЗА РАБОТУ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ
- В СВЯЗИ С РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ НА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, 5 АВГУСТА В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СУХУМА НЕ БУДЕТ ВОДЫ
- СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ЗАБЛУДИВШУЮСЯ ТУРИСТКУ В ГОРНЫХ ОКРЕСТНОСТЯХ НОВОГО АФОНА
- В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА