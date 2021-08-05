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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Новости Четверг, 05 августа 2021 13:26
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В АБХАЗИИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. Правительство установило новые предельные цены на бензин «Регуляр»-92 и дизельное топливо. Оптовая цена одного литра бензина «Регуляр»-92 не должна превышать   51 рубль, а розничная -   53 рублей. Оптовая цена дизельного топлива должна быть не более 51 рубля, розничная - не более 53 рублей.

 

Представляя проект постановления вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что практически весь объем нефтепродуктов импортируется в Абхазию из России, в связи с чем цены в Абхазии напрямую зависят от уровня цен, формирующихся на российском рынке. В этом году, в связи с мировым ростом спроса на нефтепродукты в сравнении с 2020 годом, когда многие предприятия не работали во время карантинных мер, наблюдается стабильный рост цен. «Рынок нефтепродуктов в Абхазии регулируется государством. Обладая механизмом сдерживания роста цен путем определения предельной цены, государство тем не менее напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в России», – сказала Озган.

Источник: https://apsnypress.info/ru/item/4168-pravitelstvo-ustanovilo-novye-predelnye-tseny-na-benzin-regulyar-92-i-dizelnoe-toplivo

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 05 августа 2021 13:29

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