В АБХАЗИИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. Правительство установило новые предельные цены на бензин «Регуляр»-92 и дизельное топливо. Оптовая цена одного литра бензина «Регуляр»-92 не должна превышать 51 рубль, а розничная - 53 рублей. Оптовая цена дизельного топлива должна быть не более 51 рубля, розничная - не более 53 рублей.

Представляя проект постановления вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что практически весь объем нефтепродуктов импортируется в Абхазию из России, в связи с чем цены в Абхазии напрямую зависят от уровня цен, формирующихся на российском рынке. В этом году, в связи с мировым ростом спроса на нефтепродукты в сравнении с 2020 годом, когда многие предприятия не работали во время карантинных мер, наблюдается стабильный рост цен. «Рынок нефтепродуктов в Абхазии регулируется государством. Обладая механизмом сдерживания роста цен путем определения предельной цены, государство тем не менее напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в России», – сказала Озган.

Источник: https://apsnypress.info/ru/item/4168-pravitelstvo-ustanovilo-novye-predelnye-tseny-na-benzin-regulyar-92-i-dizelnoe-toplivo