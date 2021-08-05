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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЛЕГ МАТЫЦИН

Новости Четверг, 05 августа 2021 14:29
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В АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЛЕГ МАТЫЦИН

Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии находится министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Министр посетил сухумский стадион «Динамо» и Республиканский стадион, сообщает Апсадгьил.info

Олега Матыцина сопровождали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз.

Джемал Губаз рассказал, что стадион «Динамо» - лучший футбольный стадион Абхазии, построенный в 2014 году в рамках Инвестпрограммы по оказанию помощи Абхазии Российской Федерацией.

«С большим интересом знакомимся со спортивной инфраструктурой республики и понимаем, что значительные трудности были и пока остаются, но у нас есть желание и готовность в соответствии с межправительственной программой, соглашениями, которые были подписаны, максимально оказать содействие в развитии спорта и физической культуры. Видим, что здесь большой человеческий потенциал, видим, какое внимание уделяет президент республики вопросам, прежде всего, здоровья людей. Стадионы нужны не только для того, чтобы побеждали и завоевывали международные награды, но и самое главное – чтобы это было доступно для всех людей, для занятия спортом», - сказал министр спорта России после посещения стадионов.

Он отметил, что также обсуждали вопросы развития взаимоотношений в области подготовки кадров и развития отношений между спортивными федерациями.

«У нас желание есть, потенциал есть. Президент Российской Федерации и президент Республики Абхазия понимают значимость спорта, здорового образа жизни. Что-то нуждается в реконструкции, что-то в капитальном ремонте, в создании новых объектов. Будем максимально делать все необходимое, чтобы по всем направления оказывать содействие коллегам, потому что нас связывают братские отношения многие годы. И я абсолютно уверен, что спорт – именно та сфера деятельности, которая должна укреплять отношения. Мы видим сегодня, что, как никогда важно объединение, солидарность и доверие друг к другу. Я все это ощущаю с первых минут моего пребывания здесь. Желаю здоровья, прежде всего, период непростой, видим, что сохраняется опасность заболевания. Важно, чтобы люди занимались спортом. Спорт укрепляет иммунитет. Будем продолжать вместе работать», - почеркнул Олег Матыцин.

Сегодня запланирована встреча министра спорта России с президентом Абхазии Асланом Бжания.

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