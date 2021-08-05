КАБИНЕТ МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. Правительство приняло решение о повышении в этом году заработной платы работникам здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Кабинета Министров, сообщает Апсныпресс.
Как пояснил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, представлявший проект постановления «О повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2021 году», данное решение вытекает из реализации совместной договоренности и соглашения, подписанного между Абхазией и Россией 14 апреля 2015 года.
Источник: https://apsnypress.info/ru/
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