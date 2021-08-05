АСЛАН БЖАНИЯ ЫСОКО ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ГОСКОМСПОРТОМ АБХАЗИИ
Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.
Глава государства высоко оценил готовность министерства спорта России к взаимодействию с госкомспортом Абхазии по вопросам выделения целевых лимитов в спортивные Вузы России, а также направления к Абхазию специалистов для повышения квалификации тренеров и судей.
«Уверен, ваш визит будет способствовать еще более активному сотрудничеству между нашими спортивными ведомствами». - сказал Аслан Бжания.
Президент Абхазии и гости обменялись памятными подарками.
Об этом сообщает Пресс-служба.
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