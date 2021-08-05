АСЛАН БЖАНИЯ ЫСОКО ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ГОСКОМСПОРТОМ АБХАЗИИ

Во встрече участвовали вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз, посол России в Абхазии Алексей Двинянин и заместитель министра спорта РФ Бейсултанов Одес. Приветствуя гостей Глава государства поблагодарил за визит и выразил признательность министерству спорта Российской Федерации за помощь, оказываемую Абхазии, за успешное взаимодействие с Государственным комитетом Абхазии по спорту. «Мне известно, что благодаря Вашей личной поддержке у наших молодых футболистов появилась возможность участвовать в играх студенческой лиги. Знаю также, что ведется работа для участия граждан России, проживающих в Абхазии в соревнованиях по другим видам спорта. По Вашему поручению в феврале в Абхазии побывали специалисты вашего министерства для изучения возможностей возрождения гребной базы в нашей стране. Это очень интересный проект. Еще в советский период на олимпийской базе, которая располагалась в Галском районе, готовили членов сборной Советского Союза по гребле на байдарках и каноэ»,-сказал Президент.

Глава государства высоко оценил готовность министерства спорта России к взаимодействию с госкомспортом Абхазии по вопросам выделения целевых лимитов в спортивные Вузы России, а также направления к Абхазию специалистов для повышения квалификации тренеров и судей.

«Уверен, ваш визит будет способствовать еще более активному сотрудничеству между нашими спортивными ведомствами». - сказал Аслан Бжания.

Президент Абхазии и гости обменялись памятными подарками.

Об этом сообщает Пресс-служба.