КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ГРУППЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ СБ ООН

Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. 4 августа группа стран-членов Совета Безопасности ООН, включающая США, Великобританию, Францию, Ирландию, Норвегию и Эстонию, распространила заявление, в котором потребовала от России вывести войска из Абхазии и пересмотреть решение о признании независимости республики.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в документе.

Документ подписала также Албания, которая в ближайшее время получит место в СБ ООН. Заявление приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года.

В связи с этим на сайте МИД Абхазии был опубликован комментарий.

В нем частности говорится: «Вызывает сожаление, что подписавшие данное заявление государства за прошедшие годы так и не осознали необратимости перемен, произошедших в Закавказье после трагических событий августа 2008 года. Вместе с тем данное обстоятельство никак не влияет на сложившиеся в регионе новые политические реалии, которые явились закономерным итогом авантюрного курса тогдашнего руководства Грузии.

Решение Российской Федерации о признании независимости Республики Абхазия не подлежит пересмотру и является окончательным. Следует напомнить, что решение о признании независимости и установлении дипломатических отношений – это суверенное право государств–участников международного общения. Осуществление этого права не вступает в противоречие с международно-правовыми нормами и не требует согласия или одобрения со стороны других государств. Необходимо также подчеркнуть, что признание Абхазского государства явилось закономерным этапом в процессе реализации народом Абхазии своего законного права на национальное самоопределение. Стремление Республики Абхазия к обретению государственного суверенитета имеет как историческое, так и морально-правовое обоснование.

Отрицая за народом Абхазии право на самоопределение и создание суверенной государственности, западные страны следуют порочной практике двойных стандартов и вместо совместного поиска путей решения имеющихся противоречий, предпочитают прислушиваться только к точке зрения грузинской стороны.

Необходимо понять, что бесконечные призывы с требованием отзыва признания и прочими неприемлемыми условиями, не могут повлиять на сложившуюся в регионе после 2008 года ситуацию. Только адекватная и конструктивная позиция, связанная с учетом интересов Республики Абхазия, может свидетельствовать о реальном понимании международным сообществом чаяний народа Абхазии».