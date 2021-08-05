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Абхазия Информ

УМЕР ЖУРНАЛИСТ ОТАР ЛАКРБА

Новости Четверг, 05 августа 2021 19:26
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УМЕР ЖУРНАЛИСТ ОТАР ЛАКРБА

Сухум. 5 августа 2021. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии с глубоким прискорбием извещает о смерти члена Союза журналистов республики, заместителя генерального директора Абхазской государственной телерадиокомпании, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени, заслуженного журналиста Абхазии Отара Ночиевича Лакрба.

Отар Лакрба родился 5 мая 1958 года в селе Куланырхуа Гудаутского района.

Журналистскую деятельность Отар Лакрба начал в юном возрасте в Госкомитете Абхазской АССР по телевидению и радиовещанию в 1979 году, еще будучи студентом Сухумского государственного педагогического института им. М. Горького. Вначале он был диктором информационных передач Абхазского радио, затем продолжил свою деятельность в качестве корреспондента радио.

С 1987 года Лакрба работал старшим редактором Абхазского телевидения, а с марта 1992 года – редактором информационных программ АГТРК.

С мая 1992 года Лакрба - заведующий информационного отдела АГТРК, а с 2000 года - главный редактор информационных программ ТВ.

С 2005 года Отар Лакрба был главным редактором тематических программ Абхазского телевидения.

С 2012 по 2014 годы занимал должности заместителя исполнительного директора АГТРК и директора планирования и развития программ.

В апреле 2020 г. был назначен и.о. гендиректора, 7 августа 2020 г. заместителем гендиректора АГТРК.

Отар Лакрба избирался членом Общественной палаты.

Он был автором телепрограмм "Неделя", "Человек и мир", "Сила закона", "Повестка дня" и многих других телепрограмм и очерков.

В 2008 году Отар Лакрба за большие заслуги в становлении и развитии национального телевидения был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. В 2013 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия".

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