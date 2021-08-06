ПО СВОДКАМ ОПЕРШТАБА ЗА СУТКИ ОТ КОВИДА СКОНЧАЛИСЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 6 августа 2021. Абхазия-Информ. В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента, две женщины 76 и 80 лет, а также мужчина 83 лет, сообщает Оперативный Штаб за 5 августа.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 446 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 128 из них.