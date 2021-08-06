ПО СВОДКАМ ОПЕРШТАБА ЗА СУТКИ ОТ КОВИДА СКОНЧАЛИСЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 6 августа 2021. Абхазия-Информ. В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента, две женщины 76 и 80 лет, а также мужчина 83 лет, сообщает Оперативный Штаб за 5 августа.
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 446 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 128 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 176 пациентов, в тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 68 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 40, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22770 человек. Зарегистрировано 323 летальных случая. Выздоровели 18205 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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