БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ТРЕХ УЛИЦ СТОЛИЦЫ

Отныне проезд Северный переименован в улицу имени Дмитрия Илларионовича Гамгия (сокращенно «ул. Д. Гамгия»). При этом адресные номера на переименованной улице сохраняются.

Улица Спортивная переименовывается в улицу имени Али Минкаиловича Алиева (сокращенное название «ул. А. Алиева) с сохранением адресных номеров на улице. Улица Речная переименована в улицу имени Гайдара Шаабановича Язычба (сокращенное название «ул. Г. Язычба») с сохранением адресных номеров на улице. Отделу градостроительного регулирования и архитектуры, отделу землеустройства, отделу муниципального хозяйства, МУ «Бюро технической инвентаризации города Сухум» поручено внести соответствующие изменения в учетно-инвентаризационные данные, техническую, правовую и иную документацию. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.





Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.