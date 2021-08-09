БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ТРЕХ УЛИЦ СТОЛИЦЫ
Сухум. 9 августа 2021. Абхазия-Информ. В соответствии с решением Сухумского городского собрания, глава столичной Администрации Беслан Эшба подписал распоряжение «О переименовании улиц города Сухум».
Отныне проезд Северный переименован в улицу имени Дмитрия Илларионовича Гамгия (сокращенно «ул. Д. Гамгия»). При этом адресные номера на переименованной улице сохраняются.
Улица Спортивная переименовывается в улицу имени Али Минкаиловича Алиева (сокращенное название «ул. А. Алиева) с сохранением адресных номеров на улице. Улица Речная переименована в улицу имени Гайдара Шаабановича Язычба (сокращенное название «ул. Г. Язычба») с сохранением адресных номеров на улице. Отделу градостроительного регулирования и архитектуры, отделу землеустройства, отделу муниципального хозяйства, МУ «Бюро технической инвентаризации города Сухум» поручено внести соответствующие изменения в учетно-инвентаризационные данные, техническую, правовую и иную документацию. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.
Последнее от Super User
- ВАКЦИНА «СПУТНИК ЛАЙТ» ХРАНИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ»
- СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В УСТЬЕ РЕКИ КЕЛАСУР
- 10 АВГУСТА ПРОДОЛЖИТСЯ КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
- НА СРЕДСТВА РЫБОЛОВЕЦКИХ ХОЗЯЙСТВ ОЧАМЧЫРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРИОБРЕЛИ ГЕНЕРАТОР