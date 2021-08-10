ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 23094 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 9 августа проведено у 522 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 120 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 163 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 51 пациента– средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 43, 8 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались 4 пациента, мужчины 62, 69 и 71 года, а также женщина 68 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23094 человека. Зарегистрировано 330 летальных случаев. Выздоровели 18265 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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