ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 23094 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 9 августа проведено у 522 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 120 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 163 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 51 пациента– средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 43, 8 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.