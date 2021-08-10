АРЕСТОВАНО ИМУЩЕСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКС «ГОРА ЦАРЯ БАГРАТА»

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. В территориальном отделении Службы судебных исполнителей МЮ РА г. Сухум, Сухумского и Гулрыпшского районов на исполнении находится исполнительное производство о наложении ареста на гостиничный комплекс «Гора царя Баграта».

В ходе проведения описи имущества, на территории комплекса была обнаружена ферма по добыче крипто валюты принадлежащая неустановленным лицам. Совместно с сотрудниками Госстандарта и сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум данные аппараты были изъяты.

Имущество гостиничного комплекса было арестовано и передано на ответственное хранение управляющему.