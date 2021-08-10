 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВИТАЛИЮ ДЖЕНИЯ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ АКАДЕМИКА РАХ

Новости Вторник, 10 августа 2021 13:21
Оцените материал
(0 голосов)
ВИТАЛИЮ ДЖЕНИЯ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ АКАДЕМИКА РАХ

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. 9 августа в Министерстве культуры Абхазии прошла встреча и. о. министра культуры Республики Абхазия Динары Смыр, советника министра по культуре Нинель Бжания, советника президента по вопросам культуры и науки Нугзара Логуа с академиком Российской Академией Художеств, членом Президиума России Сергеем Олешня. 

На встрече обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в области культуры, перспективы и дальнейшее развитие абхазо-российских отношений. 

В ходе встречи Сергей Олешня вручил Виталию Джения диплом «Почетного члена Академии».

«Российская академия художеств на основании действующего устава и решения Президиума от 8 декабря 2020 года избрала членом Российской академии художеств Виталия Джения за выдающийся вклад, который он внес в область изобразительного искусства в Республике Абхазия, за те замечательные проекты, которые он проводил, за многолетнюю творческую деятельность и за то, что достойно представлял Республику Абхазия в Российской Федерации», – отметил Сергей Олешня. 

Со своей стороны, скульптор Виталий Джения поблагодарил руководство РАХ за столь высокое звание «Почетного члена Академии». 

Нугзар Логуа поблагодарил за оказанное внимание и отметил, что для Абхазии и России это новая ступень во взаимоотношениях:  

«Виталий Джения – первый абхазский художник, который стал членом Академии Художеств России. Для нас это, конечно, большое достижение, он этого действительно заслуживает. Спасибо вам за такое решение. Я думаю, мы открываем новые возможности во взаимоотношениях России и Абхазии. Это очень важно для культурного сотрудничества в области  художественной культуры»,  – сказал Логуа.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 10 августа 2021 13:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АРЕСТОВАНО ИМУЩЕСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКС «ГОРА ЦАРЯ БАГРАТА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.