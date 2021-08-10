ВИТАЛИЮ ДЖЕНИЯ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ АКАДЕМИКА РАХ

На встрече обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в области культуры, перспективы и дальнейшее развитие абхазо-российских отношений.

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. 9 августа в Министерстве культуры Абхазии прошла встреча и. о. министра культуры Республики Абхазия Динары Смыр, советника министра по культуре Нинель Бжания, советника президента по вопросам культуры и науки Нугзара Логуа с академиком Российской Академией Художеств, членом Президиума России Сергеем Олешня.

В ходе встречи Сергей Олешня вручил Виталию Джения диплом «Почетного члена Академии».

«Российская академия художеств на основании действующего устава и решения Президиума от 8 декабря 2020 года избрала членом Российской академии художеств Виталия Джения за выдающийся вклад, который он внес в область изобразительного искусства в Республике Абхазия, за те замечательные проекты, которые он проводил, за многолетнюю творческую деятельность и за то, что достойно представлял Республику Абхазия в Российской Федерации», – отметил Сергей Олешня.

Со своей стороны, скульптор Виталий Джения поблагодарил руководство РАХ за столь высокое звание «Почетного члена Академии».

Нугзар Логуа поблагодарил за оказанное внимание и отметил, что для Абхазии и России это новая ступень во взаимоотношениях:

«Виталий Джения – первый абхазский художник, который стал членом Академии Художеств России. Для нас это, конечно, большое достижение, он этого действительно заслуживает. Спасибо вам за такое решение. Я думаю, мы открываем новые возможности во взаимоотношениях России и Абхазии. Это очень важно для культурного сотрудничества в области художественной культуры», – сказал Логуа.