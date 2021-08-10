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Абхазия Информ

МВД ПРОВОДИТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Новости Вторник, 10 августа 2021 13:29
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МВД ПРОВОДИТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. МВД Абхазии проводит усиленные ротационные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в стране, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения. Выявляются факты грубых нарушений правил дорожного движения, наличия подложных государственных регистрационных номерных знаков, нормы тонирования стекол автомобилей, так же сотрудники милиции осматривают автотранспортные средства на предмет незаконной перевозки запрещенных веществ и предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов. Отрабатываются ориентировки на лиц, состоящих в розыске.

Как уточнил заместитель министра ВД Беслан Чкадуа, в мероприятии задействованы подразделения городских управлений и районных отделов внутренних дел. За время проведения рейда было выявлено более 230 административных правонарушении в области дорожно-транспортного движения. Выявлены нетрезвые водители – 21 человек управлял автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

По указанию министра ВД Дмитрия Дбар подобные комплексные мероприятия во всех районах республики будут проводится на регулярной основе до особого распоряжения.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 августа 2021 13:31

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