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Абхазия Информ

СУХУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ОСТАВИЛ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖАЛОБУ ЗАЩИТНИКА НЕЛЛИ ЛАГВИЛАВА

Новости Вторник, 10 августа 2021 13:37
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СУХУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ОСТАВИЛ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖАЛОБУ ЗАЩИТНИКА НЕЛЛИ ЛАГВИЛАВА

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба рассмотрел жалобу адвоката Тания М. Г., защищающую интересы подозреваемой Нелли Лагвилава.

Сторона защиты в своей жалобе просила признать незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Лва Аргун, Нелли Лагвилава и Ларисы Квеквескири, вынесенное старшим следователем СУ МВД Республики Абхазия Мархолия И. В. и обязать устранить допущенные нарушения. 

Настоящее уголовное дело было возбуждено следственным управлением МВД Республики Абхазия в отношении главного врача ГУ МЗ Республики Абхазия «Национального онкологического центра» Льва Аргун, заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава и старшей медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия.

Сухумский городской суд постановил, оставить без удовлетворения жалобу адвоката Тания М. Г., защищающая интересы подозреваемой Нелли Лагвилава, в порядке статьи 124 УПК Республики Абхазия, на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Лва Аргун, Нелли Лагвилава и Ларисы Квеквескири. 

7 июля 2021 года, Сухумским городским судом в отношении Нелли Лагвилава была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1месяц 22 дня. 

На данное постановление может быть подана кассационная жалоба или представление в коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 августа 2021 13:38

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