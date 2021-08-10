ОЧЕРЕДНАЯ ГРУППА ТУРИСТОВ ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В МЧС РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. Очередная группа туристов из восьми человек, добравшаяся до перевала Химса, что в верховьях реки Восточная Гумиста, обратилась за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды. Группа прибыла в Абхазию из города Воткинска республика Удмуртия. Помощь понадобилась Анне Селезневой.