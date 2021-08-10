ОЧЕРЕДНАЯ ГРУППА ТУРИСТОВ ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В МЧС РЕСПУБЛИКИ
Новости Вторник, 10 августа 2021 18:35
Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. Очередная группа туристов из восьми человек, добравшаяся до перевала Химса, что в верховьях реки Восточная Гумиста, обратилась за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды.
Группа прибыла в Абхазию из города Воткинска республика Удмуртия. Помощь понадобилась Анне Селезневой.
Ранним утром вертолет МИ-2 спасательного ведомства страны доставил травмированную туристку и ее дочь подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
По словам Селезневой, маршрут движения оказался совсем не таким, каким его изначально представлял инструктор группы.
«Ливни размыли все пути, там очень высокие подъемы и папоротники, которые нас скрывали. Под ногами камни и очень сложно было подниматься. Таких гор мы раньше не встречали», – говорит Селезнева.
МЧС Абхазии было категорически против заявленного маршрута данной туристической группы в районе перевала Химса, но, тем не менее, инструктор Валерий Попов фактически подверг всю группу неоправданному риску.
«Он на самом деле сам не ожидал, что так будет, потому что проложенный трек по описанию групп, которые там ранее прошли, не был сложным и мы были уверены, что пройдем. Но так сложилось…», – говорит Селезнева.
Запасы провизии взятые туристами с собой, были практически на исходе и, по словам Анны Селезневой, маршрут обратного следования группы к побережью, вызывает немало опасений.
«Пять человек достаточно подготовленные, но мы очень переживаем за женщину – учительницу, пятидесяти с лишним лет, которая очень слабая. И если они обратно пойдут по сухому руслу, веревка тонкая и я не знаю, как она там будет спускаться. Когда мы шли второй день по серпантину, там очень высокие обрывы и размытые дороги, которых фактически нет. Мы практически на палках над обрывом висели», – говорит Селезнева.
В МЧС Абхазии возникло немало вопросов к руководителю группы Валерию Попову по части формирования и подготовки группы, включению в ее состав несовершеннолетнего подростка и выбору данного особо сложного маршрута.
«Наверное нужно быть более подготовленными, в том числе и эмоционально. Мы оказались психологически не готовы, физически не готовы, да и снаряжение должно быть соответствующее, а трек должен быть проложен полностью от точки А до точки Б. Наш трек был проложен и мы шли по нему не сбиваясь, но путь оказался очень сложным», – говорит Селезнева.
Сотрудники МЧС Абхазии находятся на постоянной связи с основной группой и в случае необходимости готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию. Однако, по словам руководства МЧС, спасатели будут выходить в правительство с законодательной инициативой, позволяющей взимать с руководителей и участников групп все затраченные на их спасение средства.
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