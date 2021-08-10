В школе можно будет получить следующие знания:

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме открылась частная вокальная школа (академический вокал) под руководством Алхаса Ферзба.

Подготовка к экзаменам;

Подготовка к поступлению в вузы;

Подготовка к конкурсам;

(Академический вокал).

Длительность занятий 60 минут.

В школе нет каких-либо ограничений. Любой желающий, любого возраста может попробовать себя в пении.

Места ограничены.

Запись ведет администратор: 79407282838 (ватсап)

АЛХАС ФЕРЗБА(БАС)

Родился в городе Сухум республики Абхазия в 1982 году. Окончил Сухумское музыкальное училище по классу виолончели, а также художественное училище по классу живописи.

В 2009 году с отличием окончил вокальный факультет Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского (класс профессора, Народного артиста России, солиста Большого театра РФ Глубокого П. С.). В 2012 году окончил аспирантуру по специальности научных работников «музыкальное искусство» (искусствоведение).

Солист Московской Государственной Академической Филармонии и Абхазской Государственной Филармонии им. Р. Д. Гумба, солист Оперного театра Московской Консерватории им. П.И.Чайковского, преподаватель по классу вокала в ДМШ им. Л. Бетховена, участник проектов фонда Ирины Архиповой. В 2011-2013 годах солист Московского Государственного Детского Музыкального Театра им. Н. И. Сац. Неоднократно принимал участие в фестивалях «Хибла Герзмава приглашает» (Абхазия).

В 2021 году окончил Школу Радио и Телевидение «НА ШАБОЛОВКЕ» (ООО «Центр современного образования») телерадиоведущий.

Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Работал с такими дирижерами, как Диего Кроветти, Н. Некрасов, В. Минин, А. Петухов, Ф. Коробов, С. Кондрашев, Е.Бражник, А. Иоффе и др.

С такими певцами как Алессандро Сафина, Аскар Абдразаков, Зураб Соткилава, Елена Заремба и др.

Выступает на московских концертных площадках: Концертный зал им. П. И. Чайковского, Государственный Кремлевский Дворец, Большой и Малый залы консерватории им. П. И. Чайковского, Дворец на Яузе и многие другие.

Лауреат l премии Vl Международного конкурса музыки С.В. Рахманинова (Россия, 2016), лауреат II премии Международного конкурса им. Винченцо Беллини (Италия, 2011), лауреат II премии Международного конкурса «Янтарный соловей» (Россия, 2010), лауреат III премии Международного конкурса вокалистов им. Глинки (Россия, 2009), участник первого сезона ,проекта «Большая опера» на телеканале «КУЛЬТУРА».