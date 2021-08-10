ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РА ПРОВЕЛА КОЛЛЕГИЮ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА

С информацией о состоянии законности и правопорядка в Республике Абхазия и о проделанной работе по их укреплению выступил первый заместитель Генерального прокурора Квициния Д.Г.

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура под председательством Генерального прокурора РА Агрба А.Н. провела коллегию по итогам работы органов прокуратуры РА за первое полугодие 2021 года,

В своем выступлении он озвучил статистические данные о количестве возбужденных и рассмотренных в суде уголовных дел, по категориям, количестве исковых заявлений поданных в суд и другую статистическую информацию за рассматриваемый период.

С отчетом о проделанной работе также выступили - заместитель Генерального прокурора Тыркба Р.Л., начальники управлений, прокурор города Сухум, прокуроры районов.

Генеральный прокурор РА Агрба А.Н. в заключительном выступлении подчеркнул важность проведения внеплановых антикоррупционных проверок, и потребовал от прокуроров районов до конца текущего года представить в Генеральную прокуратуру РА результаты.

Заслушав и обсудив информацию о состоянии законности и правопорядка в Республике Абхазия за первое полугодие 2021 года, Коллегия решила:

Коллегия решила:

-управлению по надзору за исполнением законодательства, прокурорам районов, г.Сухум и приравненным к ним прокурорам обеспечить целенаправленный и системный подход к организации и осуществлению надзорной работы; планирование проверок необходимо осуществлять на основе анализа состояния законности в проверяемой сфере. При проведении проверок, рассмотрении обращений и заявлений граждан на действия должностных лиц министерств и ведомств, органов государственного управления и местного самоуправления, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, органам прокуратуры следует придерживаться принципа неукоснительного устранения выявленных нарушений со стороны виновных лиц, недопущения их впредь и привлечения виновных лиц к предусмотренной законодательством РА ответственности. Не допускать факты поверхностного проведения проверок и рассмотрения обращений и заявлений граждан, должным образом контролировать исполнение мер прокурорского реагирования;

-прокурорам районов, г.Сухум и приравненным к ним прокурорам усилить деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, обратить внимание на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, строгое соблюдение законности по делам о несовершеннолетних. Регулярно проверять исполнение законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по решению проблем их правовой защиты Комиссиями и ПДН;

-прокурорам районов, г.Сухум и приравненным к ним прокурорам усилить деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, повысить качество и эффективность проводимых антикоррупционных экспертиз, принять конкретные меры по своевременному предупреждению коррупционных правонарушений, устранению причин и условий, способствующих им; принять меры по координации деятельности правоохранительных органов на местах, в целях усиления борьбы с коррупцией, и эффективной реализации полномочий по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений коррупционной направленности и иных коррупционных правонарушений;

Военному, Транспортному и Природоохранному прокурорам систематически проводить мониторинг издаваемых в поднадзорных органах и учреждениях нормативных правовых актов, в том числе организационно-распорядительных документов, регламентирующих их деятельность, в целях проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с требованиями Закона РА «О противодействии коррупции»;

-органам предварительного расследования улучшить качество и обеспечить полноту расследования по уголовным делам, подлежащим приостановлению производством;

прокурорам на местах и приравненным к ним прокурорам, их заместителям, курирующим вопросы следствия и дознания обеспечить надлежащий надзор за предварительным расследованием по уголовным делам, приостановленным производством; в целях сокращения сроков расследования уголовных дел, необходимо осуществлять контроль за расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей прокуратуры и органов внутренних дел, расследуемых свыше одного месяца, тщательно планировать расследование, исключая возможность волокиты;

органам предварительного расследования не назначать психиатрических и психолого-психиатрических экспертиз в случае отсутствия сомнений во вменяемости обвиняемого и других законных оснований. В случае затягивания производства экспертизы, своевременно принимать меры прокурорского реагирования, ставить вопрос перед руководством экспертного учреждения, либо ведомства, в чьем подчинении эти учреждения находятся, о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности;

-судебному управлению, прокурорам районов, г.Сухум и приравненным к ним прокурорам постоянно совершенствовать работу по поддержанию государственного обвинения, обеспечивать прокурорское реагирование по каждому случаю вынесения незаконного и необоснованного судебного постановления; усилить надзор за законностью принимаемых решений по уголовным делам направляемым в суд, вызывающих повышенный интерес общественности и средств массовой информации, о ходе и результатах их судебного разбирательства информировать Генерального прокурора РА для соответствующего реагирования;

-начальнику гражданско-судебного отдела, прокурорам на местах с учетом сложившейся ситуации с карантинными мерами, введенными на территории страны по защите населения от короновирусной инфекции - COVID -19, необходимо в повседневной деятельности в полной мере использовать полномочия, предоставленные законодательством республики и организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Республики Абхазия.

Совершенствовать работу по рассмотрению обращений и приёму граждан в соответствии с Инструкцией «О порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры Республики Абхазия». Особое внимание должно быть уделено фактам нарушения прав социально незащищённых категорий граждан, тем самым необходимо повысить ответственность прокуроров за качество проверок по заявлениям граждан с целью того, чтобы люди чувствовали свою связь с системой прокуратуры и понимали, что это тот уровень государственной власти, где люди могут получить защиту своих интересов.

Также, с целью повышения спроса с руководителей различных ведомств, организаций и учреждений планировать проверки соответствия их деятельности требованиям Закона Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан», применяя при этом необходимые меры для устранения нарушений за некачественное и несвоевременное разрешение жалоб, заявлений. Учитывая наметившуюся тенденцию увеличения рассмотрения судами различных инстанций дел о нарушении трудового законодательства Республики Абхазия прокурорам на местах следует направить особое внимание на разрешение вопросов, связанных с нарушением трудовых прав граждан. В целях обеспечения эффективной защиты, охраняемых законом трудовых прав граждан необходимо планировать проверки деятельности организаций и учреждений на предмет соответствия требованиям Трудового кодекса Республики Абхазия.

-обеспечить эффективность Координационной деятельности правоохранительных органов Республики Абхазия; добиваться полного исполнения решений Координационных совещаний:

-начальникам управлений и отдела Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, прокурорам районов, г. Сухум и приравненным к ним прокурорам обеспечить надлежащий контроль и исполнение организационно-распорядительных документов Генерального прокурора, решений коллегии Генеральной прокуратуры РА.