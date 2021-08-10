ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ СОСТАВИЛО 124%

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Абхазия по Гагрскому району за период с 01.07.2021г. по 31.07.2021 г.

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. ИМНС РА по Гагрскому району подвела итоги деятельности за июль 2021 года.

При плане 88 млн 622 тыс. руб. фактические поступления составили 109 млн 933 тыс. руб. Выполнение плана составило 124%, перевыполнение плана составило 21 млн 311 тыс. руб.

Фактические поступления в бюджет за июль 2021 года превышают фактические поступления в бюджет за аналогичный период 2019 года на 28млн. 917 тыс. руб.

Данные сравниваются с 2019 годом ввиду наличия карантинных мер 2020 года и отсутствием полноценного летне-курортного сезона.