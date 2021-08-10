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Абхазия Информ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ СОСТАВИЛО 124%

Новости Вторник, 10 августа 2021 19:35
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ СОСТАВИЛО 124%

Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. ИМНС РА по Гагрскому району подвела итоги деятельности за июль 2021 года.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Абхазия по Гагрскому району за период с 01.07.2021г. по 31.07.2021 г.

При плане 88 млн 622 тыс. руб. фактические поступления составили 109 млн 933 тыс. руб. Выполнение плана составило 124%, перевыполнение плана составило 21 млн 311 тыс. руб.

Фактические поступления в бюджет за июль 2021 года превышают фактические поступления в бюджет за аналогичный период 2019 года на 28млн. 917 тыс. руб.

Данные сравниваются с 2019 годом ввиду наличия карантинных мер 2020 года и отсутствием полноценного летне-курортного сезона.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 августа 2021 19:38

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