ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ СОСТАВИЛО 124%
Сухум. 10 августа 2021. Абхазия-Информ. ИМНС РА по Гагрскому району подвела итоги деятельности за июль 2021 года.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Абхазия по Гагрскому району за период с 01.07.2021г. по 31.07.2021 г.
При плане 88 млн 622 тыс. руб. фактические поступления составили 109 млн 933 тыс. руб. Выполнение плана составило 124%, перевыполнение плана составило 21 млн 311 тыс. руб.
Фактические поступления в бюджет за июль 2021 года превышают фактические поступления в бюджет за аналогичный период 2019 года на 28млн. 917 тыс. руб.
Данные сравниваются с 2019 годом ввиду наличия карантинных мер 2020 года и отсутствием полноценного летне-курортного сезона.