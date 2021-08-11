ЧЕТЫРЕ УМЕРШИХ ОТ КОВОД-19 ЗА СУТКИ

Сухум. 11 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 10 августа проведено у 422 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 105 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 159 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 37, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.