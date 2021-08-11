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Абхазия Информ

ЧЕТЫРЕ УМЕРШИХ ОТ КОВОД-19 ЗА СУТКИ

Новости Среда, 11 августа 2021 16:22
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ЧЕТЫРЕ УМЕРШИХ ОТ КОВОД-19 ЗА СУТКИ

Сухум. 11 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 10 августа проведено у 422 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 105 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 159 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 37, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончались три женщины, 38, 79 и 82 лет.

В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 74 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23199 человек. Зарегистрировано 334 летальных случая. Выздоровели 18427 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 11 августа 2021 16:29

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