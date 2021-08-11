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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. М.С. ЩЕПКИНА

Новости Среда, 11 августа 2021 16:37
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. М.С. ЩЕПКИНА

Сухум. 11 августа 2021. Абхазия-Информ. Министерство просвещения и языковой политики РА совместно с Государственным русским театром драмы им. Ф. А. Искандера, объявляет о целевом наборе на обучение 15 человек из Абхазии в 2022 году в Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина.

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. История его создания восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально урожденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Благодаря своему солидному возрасту и богатой творческой биографии, школа является уникальным явлением как школа многовекового опыта в области актерского мастерства со своими устойчивыми художественными традициями.

Сегодня ВТУ им. М.С. Щепкина один из ведущих театральных вузов России – Школа сценического реализма. Малый театр и его Школа – национальное достояние России.

Срок обучения – 4 года, форма обучения-очная, специальность – «Актерское искусство». Обучение бесплатное. Выпускникам выдается диплом специалиста, и присваивается квалификация «Артист драматического театра и кино».

Прием заявлений, а также предоставление необходимой информации по подготовке к прослушиваниям, осуществляется в Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандер по предварительной записи по телефону: +7940 700-76-66

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 11 августа 2021 16:40

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