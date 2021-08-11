ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. М.С. ЩЕПКИНА

Сухум. 11 августа 2021. Абхазия-Информ. Министерство просвещения и языковой политики РА совместно с Государственным русским театром драмы им. Ф. А. Искандера, объявляет о целевом наборе на обучение 15 человек из Абхазии в 2022 году в Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина.

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. История его создания восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально урожденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Благодаря своему солидному возрасту и богатой творческой биографии, школа является уникальным явлением как школа многовекового опыта в области актерского мастерства со своими устойчивыми художественными традициями.