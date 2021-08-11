КНИГИ В ПОДАРОК
Сухум. 11 августа 2021. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту прошла встреча с представителем Подольского социально-спортивного института Эриком Кейяном, который от имени института передал в дар Госкомитету книги.
Эрик Кейян отметил, что эта научно-образовательная литература, в основном касается физической культуры, ее могут использовать тренеры и будущие специалисты.
«Хотим продолжать сотрудничество и развивать физическую культуру и спорт в Абхазии», - подчеркнул он.
«В первую очередь, мы выражаем искреннюю благодарность Подольскому университету в лице ректора Владимира Валентиновича Нелюбина за такой ценный подарок», - отметил первый заместитель председателя Госкомитета Беслан Карчава.
Среди подаренных книг «Педагогика спорта», «Тактическая подготовка высокоамплитудных бросков», «Справочник по курортной медицине и спортивно-оздоровительному туризму в РФ», «Тренер Анатолий Владимирович Тарасов», «Рыночные механизмы стратегического управления физической культурой и спортом в РФ», «О технологиях обучения и об искусственном интеллекте», «Социальный менеджмент» и «10 лет спортивному клубу «Витязь».
Издания общим числом 650 экземпляров будут переданы в Национальную библиотеку имени Ивана Папаскир, Абхазский государственный университет и Сухумский открытый институт на безвозмездной основе.
Госкомитет также выражает благодарность Алясу Гвазава, оплатившему транспортные расходы по доставке книг в Абхазию.