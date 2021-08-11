КНИГИ В ПОДАРОК

Сухум. 11 августа 2021. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту прошла встреча с представителем Подольского социально-спортивного института Эриком Кейяном, который от имени института передал в дар Госкомитету книги.

Эрик Кейян отметил, что эта научно-образовательная литература, в основном касается физической культуры, ее могут использовать тренеры и будущие специалисты.

«Хотим продолжать сотрудничество и развивать физическую культуру и спорт в Абхазии», - подчеркнул он.