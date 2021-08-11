ПЕРЧАТКИ И БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ ДЛЯ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ АБХАЗИИ

Джемал Губаз поблагодарил своего друга за подаренный инвентарь абхазским спортсменам, отметив, что такая помощь играет неоценимую роль в воспитании подрастающего поколения и развития бокса в Абхазии.

Сухум. 11 августа 2021. Абхазия-Информ. Предприниматель из Ростова-на-Дону, друг Джемала Губаз Бадрутин Магомедов передал юношеской сборной Республики Абхазия по боксу 20 пар перчаток и 3 боксерские груши.

«У наших боксеров ощущается нехватка спортивного инвентаря, но тем не менее они показывают отличные результаты и благодаря таким подаркам я уверен, что они значительно приумножат свои успехи», - отметил Губаз.

10 августа спортивные перчатки были переданы юношеской сборной Абхазии, которая сейчас проходит учебно-тренировочные сборы в Пицунде.

Президент Федерации бокса РА Давид Аршба, главный и старший тренер Аслан Ахба и Эдуард Депелян благодарят Джемала Губаз и Бадрутина Магомедова за оказанную помощь.