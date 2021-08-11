КРИСТИНА ОЗГАН: ЛЮБАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНОЙ

Бывший вице-президент Виталий Габния, возглавляющий в настоящее время оппозиционную политическую партию «Апсны», частенько делится своими комментариями на различные общественно значимые темы, но каждый раз попадает в двусмысленное положение. В очередной раз его «суждения» были посвящены ситуации, сложившейся на топливном рынке. Оппозиционер считает, что повышение цен на бензин – спланированная вице-премьером, министром экономики К. Озган и самим премьер-министром А. Анквабом акция, цель которой – защита интересов новой компании «Подорожник».

Сухум. 11 августа 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган прокомментировала слова бывшего вице-президента, а ныне председателя оппозиционной политической партии «Апсны» Виталия Габния, который назвал повышение цен на бензин в Абхазии спланированной вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и премьер-министром Александром Анквабом акцией, цель которой – защита интересов новой компании «Подорожник». «Природа сегодняшнего топливного кризиса лежит не в экономической плоскости, а имеет четко выраженных бенефициаров и организаторов, считает Виталий Габния https://apsnypublic.ru/events/point-view/523/

Найти логику в размышлениях бывшего вице-президента довольно сложно. Во-первых, если ООО «РН-Абхазия» не строит новые заправочные комплексы, то это вопрос самой компании, а не правительства. Во-вторых, что плохого, если другая компания открыла в республике такой же бизнес, трудоустроила людей и так же платит налоги государству? И не «за несколько месяцев», как заявляет В. Габния.

Выделение «лучших участков» под строительство новых автозаправочных комплексов осуществлялось при «административном ресурсе» властей в тот период, когда сам В. Габния был еще вице-президентом страны. И это нормально, когда речь идет о расширении участников рынка и создании рабочих мест. А что такое «лучшие участки» по версии В. Габния, если все заправочные комплексы обеих компаний расположены вдоль центральной автомагистрали республики. Она у нас одна. И какой из участков бывший вице-президент считает худшим?

Так и хочется процитировать великого Федора Михайловича Достоевского: «Друг мой, я говорю в какой-то странной надежде, что ты поймешь всю эту белиберду!»

О новых ценах. Любой политик, чтобы выглядеть солидно, прежде, чем что-либо комментировать, пытается «погрузиться в тему». А любая манипуляция общественным сознанием обязательно становится очевидной. Так вот, рассуждая «о марже», «о прибыли» и «разнице в цене», бывший вице-президент очевидно не в теме, что у Абхазии и России разные возможности и механизмы воздействия на ценообразование, в том числе финансовые.

Действующий в России механизм компенсации корректирует цены на нефтепродукты, реализуемые для внутреннего потребления, в сторону уменьшения и повышает минимальные экспортные цены в целях недопущения дефицита. А Абхазия не в состоянии компенсировать убытки местным участникам топливного рынка. Не позволяет экономика. В том числе и потому, что этим государством руководил такой вот вице-президент, который сейчас делится с обществом своими умозаключениями. И в этом не только «природа топливного кризиса», в этом - начало многих существующих проблем в стране. Заметно, что В. Габния наизусть знает диалоги героев фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Кто «путал свою личную шерсть с государственной» и в какие времена, обществу хорошо известно. Так и хочется освежить в памяти «киномана» его зачастую нелепые и противоречивые комментарии на разные темы от люстрации до охлократии и нескрываемого желания вернуться во власть.

Можно только представить, как бы вместо Евгения Моргунова танцевал твист В. Габния, найди он компромат… Здесь может стать актуальнее другая цитата из той же комедии: «…И принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал, сколько зерен в мешке, сколько капель в море и сколько звезд на небе…»

Вице-премьер, министр экономики РА К. К. Озган

г. Сухум, 11 августа 2021 г.