«АМЦАХАРА»: НЫНЕШНЯЯ ОППОЗИЦИЯ ОДЕРЖИМА БОРЬБОЙ С ЖЕНЩИНАМИ ВО ВЛАСТИ

Нынешняя оппозиция – это не что-то новое в политической жизни Абхазии, это та оппозиция, которая привыкла к уличным протестам, «громким» заявлениям и устрашению граждан. Она никогда не смирится с властью, которую не поддерживала на выборах, и единственное, что ей остается, - это навсегда занять непримиримые позиции по отношению к ней. Такую картину мы наблюдаем уже чуть менее двадцати лет. Ничего нового и неожиданного в ее тактике и стратегии не прослеживается.

Неудивительно, политическая повестка РОО «Аруаа» не меняется, она лишь притупилась на пять лет, когда удобно жилось при руководстве, которое она привела к власти. При этом аруаавцев все устраивало и было не столь важно, что на самом деле происходит в стране. Сегодня ей нужны драматически развивающиеся события, цель которых - прорваться во властные структуры.

Призывы, прозвучавшие 10 августа 2021 г. на брифинге РОО «Аруаа» к акции протеста, расцениваем, как государственное преступление.

«Аруаа», на наш взгляд, с трудом можно назвать оппозицией в силу неспособности законным и демократическим образом превратить себя и своих сторонников во власть. Такую перспективу они сегодня исключают. Все ее действия направлены на манипулирование сознанием людей, подрыв авторитета страны, снижение легитимности власти, введение страны в хаос и беспорядки.

Все мы знаем, какие проблемы существуют в стране, и какая ведется работа по выравниванию и улучшению ситуации. Эти проблемы появились не сегодня, они накапливались годами, и для их разрешения понадобится не один год. Ситуацию усугубила пандемия, когда первоочередной задачей для властей стала борьба за жизнь людей и профилактика распространения коронавирусной инфекции.

На фоне того, как страна борется с коронавирусом, работают ковидный госпиталь, лаборатории, врачи в круглосуточном режиме делают свою работу, поступает помощь в республику, представители Аруаа, в частности, Темур Надарая, занимаются дезинформацией населения.

Достигнутая в июле текущего года договоренность по развертыванию в Абхазии российского военного мобильного госпиталя остается в силе. На государственном, а не частном, объекте – пансионате «Айтар» - уже все готово для функционирования госпиталя, созданы условия для работы медиков и размещения персонала. Работы по подготовке к работе госпиталя велись под контролем Президента Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваба и директора пансионата «Айтар»Тимура Адлейба. Строительные работы вела госкомпания «Апсныргылара».

К сожалению, несмотря на усиленный режим и профессиональную работу медиков, коварный вирус уносит жизни наших граждан. Проводилась и продолжилась вакцинация людей, действуют ограничительные меры. На сегодняшний день число умерших от ковида на общее число заболевших составляет 1.4 % (в Краснодарском крае - 7,3 %).

То, что касается установки лаборатории – введения термометрии на КПП «Псоу», - это невозможно по ряду объективных причин.

Заявлениями о том, что РУП «Черноморэнерго» «передается кому-то в управление», аруаавцы продолжают свою опасную игру и вводят в заблуждение своих же граждан. Энергосистема Абхазии принадлежит Абхазии и никакой речи о передаче ее кому-либо не ведется.

Не может не знать председатель «Аруаа» Тимур Гулия, который сегодня является советником директора РУП «Черноморэнерго» о существующих проблемах на этом предприятии, и не готов признаться в том, что кризис в энергосистеме, который сегодня пытаются разрешить власти страны, - это совокупность накопленных в энергетической отрасли ситуаций, в том числе, последствия обещанного прошлыми властями «крипторая».

Хотим отметить, что повышение предельных цен на нефтепродукты, регулируемых Кабинетом Министров РА, обусловлено изменением цен на нефтепродукты на российском рынке. И это не могут не понимать аруаавцы. Решить проблему, связанную с ростом цен на топливо, сократив ввозной НДС, тем самым ущемив бюджет, невозможно.

Самое непонятное: нынешняя оппозиция одержима борьбой с женщинами во власти. Ополчившись против министра экономики и гендиректора АГТРК, ее представители продолжают требовать их отставки. Хотим отметить, что такие требования беспочвенны. Работа АГТРК вышла на более содержательный и высокий уровень, появились новые программы и интересные эфиры. А вот нынешнему министру экономики досталось тяжелое наследство, но энергия и большой опыт позволяют ей справляться с поставленными задачами. Видимо, женский образ в политике – образ человечной, доброй, внимательной, харизматичной, умеющей принимать собственные решения женщины пугает нынешних оппозиционеров. А еще больше их пугает нахождение в политике женщин грамотных, образованных, умеющих отстаивать свою точку зрения.

На фоне всего прозвучавшего на брифинге странным видится то, что выявленные КРУ финансовые нарушения в пол миллиарда рублей за 2018-2019 годы оппозиция не хочет замечать.

В действиях нынешней оппозиции все предсказуемо. Она не усвоила важный урок и не сделала надлежащие выводы из прошлого нечистоплотного правления, а продолжает упорно внушать, что только она сможет руководить страной, и что альтернативы этому нет. Такое поведение - плохой показатель состояние части нашего общества, и в этом уже чувствуется что-то маниакальное.

Оппозиционеры и их радикальные сторонники не понимают, что подобные призывы к акциям, прозвучавшим на брифинге 10 августа 2021 г. представителями «Аруаа», ставят их на одну планку с преступниками. Мы хотим предостеречь их от необдуманных и преступных действий.

Политическая партия «Амцахара»

Сухум, 11 августа 2021 г.