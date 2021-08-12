ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИЗЫВАЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ОБРАТИТЬСЯ И К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И К МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ С ПРОСЬБОЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВАКЦИН ОТ COVID-19

Практически весь мир охвачен кризисом в связи с пандемией Ковид-19. Почти каждый день новый коронавирус собирает свои жертвы и в Абхазии. Учитывая малочисленность нашего народа, стоит ли говорить о том, каким бедствием обернулась пандемия для нашей страны. Врачи бьются изо всех сил за каждого больного, задействованы все ресурсы системы здравоохранения, общественные организации, волонтеры и бизнесмены вносят большой вклад в организацию лечения заболевших.

Сухум. 12 августа 2021. Абхазия-Информ. Представители общественности Абхазии призывают Правительство Республики Абхазия обратиться и к Российской Федерации, и к международным организациям – к ВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий – с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность, для защиты населения нашей страны.

Однако все это – борьба с тяжелыми последствиями заражения, приводящего в большинстве случаев к тяжелому, мучительному течению болезни, с которой не всем суждено справиться даже при получении профессиональной помощи. Сегодня мы понимаем, что гораздо важнее остановить вирус, чем бороться с ним после того, как он попал в организм человека. По истечении полутора лет с начала пандемии можно уверенно говорить о том, что человечество к настоящему моменту не выработало ничего более эффективного для защиты здоровья и жизни людей, чем вакцинация подавляющего большинства населения. Страны, в которых удалось осуществить вакцинацию в подобных масштабах, уже практически вернулись к нормальной жизни, и люди не теряют своих близких, как на войне.

Мы все очень надеялись, что проблему вакцинации можно будет решить с помощью эффективной российской вакцины «Спутник-V», однако обеспечение необходимого количества доз для населения Абхазии оказалось сложной задачей. Поскольку темпы проходящей в настоящее время вакцинации не могут решить главную проблему – остановить смертоносное распространение вируса в Абхазии, в последнее время все чаще звучит предложение обратиться с этим вопросом и к международным организациям.

В связи с вышесказанным, считаем своим долгом призвать Правительство Республики Абхазия обратиться и к Российской Федерации, и к международным организациям – к ВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий – с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность, для защиты населения нашей страны.

Для того, чтобы остановить распространение эпидемии в нашей республике и победить в тяжелой борьбе с вирусом, постараемся все вместе организовать своевременный и полноценный процесс вакцинации во имя жизни и здоровья всех жителей Абхазии.

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