340 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 августа проведено у 392 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 84 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 152 пациента, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 39, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались 4 пациента , трое мужчин, 57, 64 и 68 лет, а также женщина 71 года.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23387 человек. Зарегистрировано 340 летальных случаев. Выздоровели 19026 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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