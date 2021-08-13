340 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 августа проведено у 392 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 84 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 152 пациента, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 39, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.