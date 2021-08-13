МИНЗДРАВ И СЭС ПОДГОТОВЯТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ НОВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр здравоохранения Эдуард Бутба осмотрели территорию в районе Республиканской больницы для возможного строительства новой детской республиканской больницы в рамках "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии".
Министров сопровождали главный государственный санитарный врач Людмила Скорик, главврач детской республиканской больницы Игорь Джопуа и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.
Посовещавшись на месте руководители Минздрава, Минэкономики и УКС приняли предварительное решение, что больница будет строиться на территории Республиканской больницы после того, как Минздрав Абхазии и СЭС подготовят соответствующее заключение.
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