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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ И СЭС ПОДГОТОВЯТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ НОВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Пятница, 13 августа 2021 13:24
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МИНЗДРАВ И СЭС ПОДГОТОВЯТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ НОВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр здравоохранения Эдуард Бутба осмотрели территорию в районе Республиканской больницы для возможного строительства новой детской республиканской больницы в рамках "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии".

Министров сопровождали главный государственный санитарный врач Людмила Скорик, главврач детской республиканской больницы Игорь Джопуа и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

Посовещавшись на месте руководители Минздрава, Минэкономики и УКС приняли предварительное решение, что больница будет строиться на территории Республиканской больницы после того, как Минздрав Абхазии и СЭС подготовят соответствующее заключение.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 13:32

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