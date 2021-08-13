ОБРАЩЕНИЕ АДГУРА АРДЗИНБА

Единственная защита от этой страшной болезни, которая на сегодняшний день найдена человечеством, это вакцина. Альтернативы нет. Альтернатива — это рискнуть своей жизнью и жизнью родных.



Понимаю, что я или кто-либо другой не можем настаивать на вашем выборе, связанным со здоровьем. Я лишь прошу вас оценить и принять сложившуюся реальность.



Особенно прошу проявить активность молодое поколение - возьмите на себя вопрос вакцинации своих родителей, дедушек и бабушек, потому что именно они находятся в особой зоне риска.



Сейчас в Абхазии, благодаря помощи соотечественников, появилась возможность поставить вакцину. Очень прошу вас - воспользуйтесь ею.



К большому сожалению, мы уже не сможем вернуть ушедших, но сделать всё, чтобы сохранить свои жизни и жизни наших старших, мы просто обязаны.



Всем желаю здоровья! С Богом!