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Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ АДГУРА АРДЗИНБА

Новости Пятница, 13 августа 2021 13:34
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ОБРАЩЕНИЕ АДГУРА АРДЗИНБА

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Председатель Абхазского Народного Движения Адгур Ардзинба обратился к гражданам Абхазии по теме вакцинации. Он призвал соотечетсвенников обязательно пройти вакцинирование. 

Дорогие сограждане! 

Пандемия коронавируса COVID-19 беспощадно уносит жизни наших соотечественников, счёт пошёл уже на сотни. Мы очень малочисленный народ. Нас, к сожалению, не миллионы, и мы не можем позволить себе промедлений или легкомыслия. 

Единственная защита от этой страшной болезни, которая на сегодняшний день найдена человечеством, это вакцина. Альтернативы нет. Альтернатива — это рискнуть своей жизнью и жизнью родных.

Понимаю, что я или кто-либо другой не можем настаивать на вашем выборе, связанным со здоровьем. Я лишь прошу вас оценить и принять сложившуюся реальность.

Особенно прошу проявить активность молодое поколение - возьмите на себя вопрос вакцинации своих родителей, дедушек и бабушек, потому что именно они находятся в особой зоне риска.

Сейчас в Абхазии, благодаря помощи соотечественников, появилась возможность поставить вакцину. Очень прошу вас - воспользуйтесь ею.

К большому сожалению, мы уже не сможем вернуть ушедших, но сделать всё, чтобы сохранить свои жизни и жизни наших старших, мы просто обязаны.

Всем желаю здоровья! С Богом!

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 13:41

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