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Абхазия Информ

ЗА МЕСЯЦ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОВИД-19 ВЫРОСЛО НА 18,7%

Новости Пятница, 13 августа 2021 13:48
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ЗА МЕСЯЦ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОВИД-19 ВЫРОСЛО НА 18,7%

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал о ситуации в республике с борьбой против COVID-19.

«С июля прошлого года заболеваемость COVID-19 регистрируется с нарастающим итогом. Население не соблюдает рекомендации медиков. Бессимптомные пациенты распространяют заболевание, посещая массовые мероприятия. Лица старше 65 лет не соблюдают режим самоизоляции, контактируя с родственниками, имеющими возможность заражения», – проинформировал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Министр заявил, что ситуация с распространением вируса в стране остается стабильно сложной. Практика показала, что абсолютное большинство пациентов кислородозависимые. В связи с этим подача кислорода налажена в Гудаутской ЦРБ, в Сухумской инфекционной больнице и Очамчырской ЦРБ. Также начался монтаж станции на 22 точки в Гагрской ЦРБ.

За время регистрации заболевания 1725 случаев бессимптомного и легкого течения было выявлено у детей.

«Если в прежние месяцы среди заболевших COVID-19 был малый процент тяжелобольных пациентов, то теперь мы должны констатировать увеличивающееся количество пациентов с тяжелым течением заболевания», – сказал Бутба.

С 11 июля по 11 августа прирост заболевших составил 18,7% , общий рост числа заболевших за восемь месяцев нынешнего года составил 59,7%. На 11 августа в стационарах республики лечение проходят 270 пациентов.

Министр считает, что сложная эпидемиологическая обстановка и работа медицинского сообщества Абхазии в авральном режиме требуют введения дополнительных ограничительных мер. Необходимо полностью запретить проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий как внутри помещений, так и на воздухе, ограничить работу рынка, объектов общепита, повсеместно ввести масочный режим с взиманием штрафов за его несоблюдение. Организациям и предприятиям необходимо перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 13:49

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